ЕЦБ забрал лицензию у Meinl Bank

Европейский центробанк отозвал лицензию у банка, через который выводились в офшоры миллионы из украинских банков
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию у Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG).
Как этом сообщает Управление финансовых рынков Австрии (FMA), решение принято 14 ноября и вступило в силу на следующий день.
Несмотря на то, что надзор за банком осуществляет непосредственно FMA, "ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в зоне евро, включая лицензии менее значимых банков".
В сообщении также отмечают, что Anglo Austrian AAB Bank AG может обжаловать решение ЕЦБ.
- По информации DW, в прокуратурах Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков через эти страны сотен миллионов долларов в офшоры. В частности, в Австрии расследуют уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года.
- По данным Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank незаконно вывели $385 млн и 75 млн евро. В том числе, $38 млн вывели из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка Киевская Русь.
- 18 ноября Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт по делу о хищении $38 млн топменеджментом Пивденкомбанка.