ЕЦБ забрал лицензию у Meinl Bank

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию у Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG).

Как этом сообщает Управление финансовых рынков Австрии (FMA), решение принято 14 ноября и вступило в силу на следующий день.

Несмотря на то, что надзор за банком осуществляет непосредственно FMA, "ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в зоне евро, включая лицензии менее значимых банков".

В сообщении также отмечают, что Anglo Austrian AAB Bank AG может обжаловать решение ЕЦБ.