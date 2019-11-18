Схема на $38 млн. СБУ передала в суд дело очередного банка

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении $38 млн топменеджментом КБ Пивденкомбанк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования СБУ установила, что руководство банка разработало схему по присвоению денег. В 2012-2014 годах злоумышленники незаконно передали в залог деньги, находившиеся на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежном банке, для обеспечения кредита кипрской компании.

"После невозврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка", - уточняют в СБУ.

В начале октября в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что вручено подозрение двум должностным лицам Пивденкомбанка по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5 ст. 191 УК). Тогда в ФГВФЛ уточнили, что речь о выводе $38 млн Пивденкомбанка через австрийский Meinl Bank AG.

11 ноября НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.

Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

16 ноября СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Как сообщили в СБУ, его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов" , - уточнили в СБУ.

Дело на $38 млн. СБУ передала в суд обвинительный акт по очередному банку

Банкиры под следствием.

СБУ передала в суд дело о хищении $38 млн в еще одном банке

СБУ передала в суд обвинительный акт о хищениях в еще одном банке