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Схема на $38 млн. СБУ передала в суд дело очередного банка

Схема на $38 млн. СБУ передала в суд дело очередного банка
18.11.2019, 08:16

СБУ завершила досудебное следствие по делу о хищении в Пивденкомбанке

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении $38 млн топменеджментом КБ Пивденкомбанк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования СБУ установила, что руководство банка разработало схему по присвоению денег. В 2012-2014 годах злоумышленники незаконно передали в залог деньги, находившиеся на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежном банке, для обеспечения кредита кипрской компании.

"После невозврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка", - уточняют в СБУ.

  • В начале октября в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что вручено подозрение двум должностным лицам Пивденкомбанка по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5 ст. 191 УК). Тогда в ФГВФЛ уточнили, что речь о выводе $38 млн Пивденкомбанка через австрийский Meinl Bank AG.
  • 11 ноября НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек. 
  • Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку
  • 16 ноября СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Как сообщили в СБУ, его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов" , - уточнили в СБУ.

23 мая 2014 года НБУ отнес Пивденкомбанк к категрии неплатежеспособных, 26 мая в банк введена временная администрация. В начале июля основной собственник банка Руслан Цыплаков, которого называют близким другом старшего сына беглого президента Виктора Януковича Александра, вышел из состава акционеров банка. Цыплакову принадлежали 49,7% акций банка. 26 сентября того же года ФГВФЛ начал процедуру ликвидации Пивденкомбанка, которая длилась до 25 сентября 2019 года.

 

 

 

 

Дело на $38 млн. СБУ передала в суд обвинительный акт по очередному банку

Банкиры под следствием.

СБУ передала в суд дело о хищении $38 млн в еще одном банке

СБУ передала в суд обвинительный акт о хищениях в еще одном банке

 

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сбу Пивденкомбанк хищение в банке
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