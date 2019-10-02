ГПУ вручила первые подозрения в делах о выводе капитала из банков

В рамках досудебного расследования Генеральная прокуратура впервые объявила о подозрении в деле о выводе капитала двум должностным лицам ЧАО КБ Пивденкомбанк и экс-собственнику банка Финансы и кредит. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц,

"Совместные усилиями Генеральной прокуратуры Украины и Фонда гарантирования вкладов дали долгожданный результат. Вручены первые подозрения", - говорится в сообщении.

Подозрение вручено двум должностным лицам Пивденкомбанка по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5 ст. 191 УК).

В ФГВФЛ напоминают, что речь идет о выводе $38 млн через австрийский Meinl Bank AG. Во время досудебного расследования установлено, что служебные лица банка разработали схему по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов они передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежном банке для обеспечения выдачи кредита кипрской компании. После невозврата кредита из-за противоправных действий этих лиц залоговые $ 38 млн были списаны в пользу иностранного банка, а кредиторы Пивденкомбанка, соответственно, недополучили эти деньги.

Кроме того, заочно вручили подозрение бывшему владельцу банка Финансы и кредит о причастности к одной из схем, выявленных в ФГВФЛ, - растрата и легализация 2,5 млрд грн.

В ФГВФЛ напоминают, что на 1 сентября Фонд подал в правоохранительные органы заявления по 467 владельцам и руководителям банков и 764 должностным лицам банков.

"Все возвращенные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банков", - подчеркивают в ФГВФЛ.