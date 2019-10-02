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ГПУ вручила первые подозрения в делах о выводе капитала из банков

ГПУ вручила первые подозрения в делах о выводе капитала из банков
02.10.2019, 18:21

Подозрение объявлено двум должностным лицам КБ Пивденкомбанк и экс-собственнику банка Финансы и кредит

В рамках досудебного расследования Генеральная прокуратура впервые объявила о подозрении в деле о выводе капитала двум должностным лицам ЧАО КБ Пивденкомбанк и экс-собственнику банка Финансы и кредит. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц,

"Совместные усилиями Генеральной прокуратуры Украины и Фонда гарантирования вкладов дали долгожданный результат. Вручены первые подозрения", - говорится в сообщении.

Подозрение вручено двум должностным лицам Пивденкомбанка по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5 ст. 191 УК).

В ФГВФЛ напоминают, что речь идет о выводе $38 млн через австрийский Meinl Bank AG. Во время досудебного расследования установлено, что служебные лица банка разработали схему по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов они передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежном банке для обеспечения выдачи кредита кипрской компании. После невозврата кредита из-за противоправных действий этих лиц залоговые $ 38 млн были списаны в пользу иностранного банка, а кредиторы Пивденкомбанка, соответственно, недополучили эти деньги.

Кроме того, заочно вручили подозрение бывшему владельцу банка  Финансы и кредит о причастности к одной из схем, выявленных в ФГВФЛ, - растрата и легализация 2,5 млрд грн.

В ФГВФЛ напоминают, что на 1 сентября Фонд подал в правоохранительные органы заявления по 467 владельцам и руководителям банков и 764 должностным лицам банков.

"Все возвращенные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банков", - подчеркивают в ФГВФЛ.

  • 23 сентября ГБР вызвало экс-депутата Жеваго на допрос для вручения подозрения в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. Повестка ГБР опубликована на сайте Генеральной прокуратуры. 27 сентября Жеваго заочно вручили подозрение. Бизнесмен назвал обвинение в растрате средств банка Финансы и кредит "недостоверной информацией".
  • В начале августа ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка Финансы и кредит и начало проверку на причастность к схеме "одного из народных депутатов". По информации собеседников LIGA.net, знакомых с материалами расследования, неназванный депутат - экс-владелец банка Константин Жеваго. В чем детективы подозревают бизнесмена и что ему грозит, вы можете прочитать тут >>>.
  • 19 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах. Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в делах, связанных с масштабными хищениями госсредств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков.
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