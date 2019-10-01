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Жеваго отрицает обвинения ГБР в растрате 2,5 млрд грн

Жеваго отрицает обвинения ГБР в растрате 2,5 млрд грн
01.10.2019, 11:24

Бизнесмен назвал обвинение в растрате средств банка Финансы и кредит "недостоверной информацией"

Константин Жеваго не получал уведомления от Генерального бюро расследований Украины о подозрении в растрате средств банка Финансы и кредит. Об этом говорится в пресс-релизе компании Ferrexpo.

"Кроме того, публичное распространение такой недостоверной информации в СМИ нарушает его права и законные интересы как гражданина Украины и наносит прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, акционером которого является Жеваго", - говорится в сообщении

В Ferrexpo также отмечают, что это подрывает международный авторитет и экономику страны Украины и ставит под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине.

  • 23 сентября ГБР вызвало экс-депутата Жеваго на допрос для вручения подозрения в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит. Повестка ГБР опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.
  • В этот же день на Лондонской бирже акции британской компания Ferrexpo plc, мажоритарным акционером (50,3% акций) и CEO является Жеваго, просели на 6-7%. По данным Bloomberg, капитализация компании снизилась с $1,48 млрд до $1,16 млрд.
  • В начале августа ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка Финансы и кредит и начало проверку на причастность к схеме "одного из народных депутатов". По информации собеседников LIGA.net, знакомых с материалами расследования, неназванный депутат - экс-владелец банка Константин Жеваго. В чем детективы подозревают бизнесмена и что ему грозит, вы можете прочитать тут >>>.
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Константин Жеваго Финансы и Кредит гбр растрата средств
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