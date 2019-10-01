Жеваго отрицает обвинения ГБР в растрате 2,5 млрд грн

Константин Жеваго не получал уведомления от Генерального бюро расследований Украины о подозрении в растрате средств банка Финансы и кредит. Об этом говорится в пресс-релизе компании Ferrexpo.

"Кроме того, публичное распространение такой недостоверной информации в СМИ нарушает его права и законные интересы как гражданина Украины и наносит прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, акционером которого является Жеваго", - говорится в сообщении

В Ferrexpo также отмечают, что это подрывает международный авторитет и экономику страны Украины и ставит под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине.