Повестка ценой $320 млн. Акции Ferrexpo упали на новости о Жеваго

Как свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи, 27 сентября котировки акций упали с 171,61 до 162 пенсов.
Капитализация компании снизилась с $1,48 млрд до $1,16 млрд, согласно данным Bloomberg.
Сегодня мажоритарному акционеру (50,3% акций) и CEO Ferrexpo - Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн "лопнувшего" банка Финансы и Кредит.
Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.
Подробнее о деле читайте: Схема на миллиард. Что ищут в банке Константина Жеваго детективы ГБР