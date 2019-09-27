Повестка ценой $320 млн. Акции Ferrexpo упали на новости о Жеваго

Как свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи, 27 сентября котировки акций упали с 171,61 до 162 пенсов.

Капитализация компании снизилась с $1,48 млрд до $1,16 млрд, согласно данным Bloomberg.

Сегодня мажоритарному акционеру (50,3% акций) и CEO Ferrexpo - Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн "лопнувшего" банка Финансы и Кредит.

Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.

23 сентября ГБР вызвало Жеваго на допрос для вручения подозрения на 27 сентября.

В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка Финансы и Кредит. Также в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственных поисках.

В прошлый раз стремительное падение стоимости акций было в апреле этого года на фоне скандала с аудитом компании. Тогда Ferrexpo plc за полдня потеряла в стоимости около $500 млн. Котировки акций на Лондонской бирже рухнули с 250 до 191 пенса.

Подробнее о деле читайте: Схема на миллиард. Что ищут в банке Константина Жеваго детективы ГБР