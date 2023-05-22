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єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, кэшбек на товары для строительства от банка p

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 11:30
єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, кэшбек на товары для строительства от банка - Фото

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Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online – получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.

ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення – государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины – владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья. 

Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:

  • Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно
  • Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія
  • Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ
  • Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр
  • Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ. 

Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:

  • бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства
  • кешбек категория єВідновлення + до 1500 грн на товары для строительства и ремонта.

Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства. Максимальная сумма кэшбека – 500 грн. в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%. 

Условия программы єВідновлення:

  • средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме
  • рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы
  • пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны
  • потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг
  • оформление и обслуживание карты єВідновлення – бесплатное
  • решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями
  • средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращена в бюджет.
ПУМБєвідновлення
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