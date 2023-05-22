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Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online – получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.

ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення – государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины – владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.

Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:

Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно

Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія

Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ

Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр

Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ.

Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:

бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства

кешбек категория єВідновлення + до 1500 грн на товары для строительства и ремонта.

Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства. Максимальная сумма кэшбека – 500 грн. в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%.

Условия программы єВідновлення: