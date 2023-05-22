RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку p

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 11:30
єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку - Фото

На правах реклами

Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online – отримуйте від держави  грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.

ПУМБ приєднався  до проєкту єВідновлення – державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України –  власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла.

Щоб взяти участь у програмі єВідновлення необхідно: 

  • Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно
  • Відкрити картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія
  • Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою єВідновлення у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ
  • Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки  рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна
  • Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення від ПУМБ. 

Власники картки єВідновлення від ПУМБ гарантовано отримають:

  • бонус на відновлення в розмірі 500 грн, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави
  • кешбек категорія єВідновлення + до 1500 грн на товари для будівництва та ремонту.

Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати. Максимальна сума кешбеку – 500 грн на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.

Не зволікайте, відкривайте картку єВідновлення прямо зараз та отримуйте переваги від ПУМБ!

Умови користування коштами на картці єВідновлення:

  • кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі
  • розрахуватися карткою єВідновлення можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми
  • поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі
  • витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг
  • оформлення та обслуговування картки єВідновлення – безкоштовне
  • рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів
  • гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.
ПУМБєВідновлення
Ще по темі
Останні новини
Спецпроєкти
 