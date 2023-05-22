єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку
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Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online – отримуйте від держави грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.
ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення – державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України – власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла.
Щоб взяти участь у програмі єВідновлення необхідно:
- Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно
- Відкрити картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія
- Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою єВідновлення у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ
- Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна
- Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення від ПУМБ.
Власники картки єВідновлення від ПУМБ гарантовано отримають:
- бонус на відновлення в розмірі 500 грн, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави
- кешбек категорія єВідновлення + до 1500 грн на товари для будівництва та ремонту.
Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати. Максимальна сума кешбеку – 500 грн на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.
Не зволікайте, відкривайте картку єВідновлення прямо зараз та отримуйте переваги від ПУМБ!
Умови користування коштами на картці єВідновлення:
- кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі
- розрахуватися карткою єВідновлення можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми
- поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі
- витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг
- оформлення та обслуговування картки єВідновлення – безкоштовне
- рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів
- гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.