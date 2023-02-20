Евро дешевеет. Наличные курсы валют
20.02.2023, 11:07
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В понедельник, 20 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составил 39,41 грн. Курс продажи поднялся также на 1 коп. – до 40,03 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,7 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – также 39,7 грн, максимальный – 40,4 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составил 41,61 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. – до 42,55 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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