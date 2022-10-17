Евро дешевеет. Официальный курс валют
17.10.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 октября курс гривни по отношению к евро вырос на 10 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Министра финансов Украины на год избрали председателем Совета руководителей Всемирного банка и МВФ
- Россия заблокировала совместное заявление МВФ с осуждением вторжения в Украину
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии