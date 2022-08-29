Евро дорожает. Курсы валют НБУ
29.08.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 августа курс гривни по отношению к евро снизился на 7 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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