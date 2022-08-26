Польский акционер из-за войны отказался от продажи Идея Банка

Польский Getin Holding отказался от продажи львовского АО "Идея Банк" из-за войны. Об этом сообщается в отчетности компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В связи с текущей геополитической ситуацией в Украине <...> план продажи банка был отменен, а активы и обязательства украинских компаний больше не считаются предназначенными для продажи", — говорится в сообщении.

За последние шесть месяцев группа Getin списала 230,6 млн злотых (1,9 млрд грн) из-за обесценивания украинских активов. Помимо банка, к ним относится киевская финкомпания ООО "Нью Финанс Сервис".

Сейчас в Украине работает 67 отделений Идея Банка, что составляет около 87% его сети. Банк постепенно возобновляет кредитную деятельность там, где это возможно из соображений безопасности.

Getin Holding дважды пытался продать Идея Банк, и оба раза сделка срывалась.

В декабре 2019 г. холдинг подписал соглашение с группой Dragon Capital. Цена покупки должна составлять около 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых. В июне 2020 года сделка сорвалась.

В ноябре 2021 года Getin Holding нашел нового покупателя, подписав соглашение с ПУМБ, но завершить его не удалось из-за начала войны.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.