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Польский акционер из-за войны отказался от продажи Идея Банка

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 16:41
Польский акционер из-за войны отказался от продажи Идея Банка - Фото
Фото: Ідея Банк / Facebook

Польский Getin Holding отказался от продажи львовского АО "Идея Банк" из-за войны. Об этом сообщается в отчетности компании.

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"В связи с текущей геополитической ситуацией в Украине <...> план продажи банка был отменен, а активы и обязательства украинских компаний больше не считаются предназначенными для продажи", — говорится в сообщении.

За последние шесть месяцев группа Getin списала 230,6 млн злотых (1,9 млрд грн) из-за обесценивания украинских активов. Помимо банка, к ним относится киевская финкомпания ООО "Нью Финанс Сервис".

Сейчас в Украине работает 67 отделений Идея Банка, что составляет около 87% его сети. Банк постепенно возобновляет кредитную деятельность там, где это возможно из соображений безопасности.

  • Getin Holding дважды пытался продать Идея Банк, и оба раза сделка срывалась.
  • В декабре 2019 г. холдинг подписал соглашение с группой Dragon Capital. Цена покупки должна составлять около 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых. В июне 2020 года сделка сорвалась.
  • В ноябре 2021 года Getin Holding нашел нового покупателя, подписав соглашение с ПУМБ, но завершить его не удалось из-за начала войны.
Андрей Водяный
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банки Идея Банк Getin Holding
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