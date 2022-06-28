Евро еще подорожал. Курсы валют НБУ
28.06.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 июня курс гривни по отношению к евро упал на 15 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.
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