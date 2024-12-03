Евро начал дорожать: что с курсом доллара на завтра

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 4 декабря, курс гривни по отношению к доллару упал на 5 коп. и составляет 41,6972 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

Относительно евро национальная подешевела на 10 коп. и составляет 43,8238 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 3 декабря, составил 41,6461 грн. Курс евро – 43,7242 грн.