Евро немного подорожал. Курс валют НБУ
29.08.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 августа курс гривни по отношению к евро снизился на 1 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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