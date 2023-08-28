Небанковский рынок покинули 82 компании за квартал — НБУ

Из реестра исключили 82 небанковских финансовых учреждения во втором квартале 2023 года. Из них – 38 финансовых компаний, восемь лизингодателей, по семь страховщиков и ломбардов, шесть кредитных союзов, 16 финкомпаний сменили статус. Большинство финучреждений отказались от лицензий добровольно, говорится в обзоре Национального банка.

За квартал зарегистрирована одна финансовая компания и один лизингодатель.

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Страховые компании: объем активов страховщиков жизни во втором квартале увеличился второй раз подряд – на 4%. Активы рисковых страховщиков незначительно уменьшились из-за выхода с рынка семи учреждений. Объем премий страхования жизни на протяжении квартала почти не изменился, рискового страхования – вырос на 12%, автострахования — на 21% (выше довоенного уровня). Страховой рынок сохраняет прибыльность.

Кредитные союзы: во втором квартале прервалось почти двухлетнее сокращение активов. Новые кредиты выросли почти на треть за квартал. Объем финансирования со стороны объединенных кредитных союзов увеличился на 12%, а отток средств значительно замедлился.

Финансовые компании и ломбарды: объем активов сектора уменьшился почти на 9% из-за существенного сокращения количества учреждений. Объемы факторинговых операций сократились на четверть, в то же время объем финансового лизинга рос четвертый квартал подряд благодаря юридическим лицам-лизингодателям. Сектор ломбардов продолжает демонстрировать восстановление.

В первом квартале 2023 года небанковский сектор увеличил прибыль и активы. Ломбарды восстанавливаются — обзор НБУ.

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