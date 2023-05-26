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Небанковский сектор увеличивает прибыль и активы. Ломбарды восстанавливаются — обзор НБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 14:57
Небанковский сектор увеличивает прибыль и активы. Ломбарды восстанавливаются — обзор НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

С рынка ушли 111 небанковских финансовых учреждений в первом квартале 2023 года, однако впервые с августа 2022 года была зарегистрирована новая финансовая компания. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре небанковского финансового сектора Национального Банка.   

Доля небанков в активах финансового сектора Украины выросла до 12% за отчетный период.   

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Страховые компании. Объемы валовых премий рискового страхования снизились на 6% за квартал, однако выросли на 7% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Премии страхования жизни снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 15% и остались ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Рисковые страховщики получили по результатам квартала прибыль, сопоставимую с предыдущими годами, и достигли рентабельности капитала на уровне 3%.  

Страховщики жизни продемонстрировали рекордную за последние годы рентабельность капитала (10%) в результате уменьшения операционных расходов и роста инвестиционных доходов. 

Финансовые компании и ломбарды. Финансовые компании нарастили объемы ссуд предприятиям на 30%, домохозяйствам – на 37% и по итогам квартала получили прибыль. 

Ломбарды продемонстрировали восстановление: объемы активов и новых кредитов выросли, процентные доходы несколько увеличились, а финансовый результат был положительным. 

Объемы факторинговых операций в течение квартала выросли на треть, операций финансового лизинга – почти на 40%. Однако объемы операций были все еще ниже довоенных уровней. 

Кредитные союзы. Активы кредитных союзов сокращались, хоть и медленнее, чем в последние полгода. Кредитный портфель уменьшился на 3%, а доля неработающих ссуд остается значительной – 32%.  

Операционная прибыль не обеспечила покрытие сформированных резервов под кредитные убытки, поэтому финансовый результат в сегменте отрицательный.  

Учитывая убытки, сократился и капитал. Объемы привлеченных союзами средств в дальнейшем снижались: дополнительные паевые взносы – на 6%, депозиты – на 5%. По состоянию на 1 апреля 12 кредитных союзов нарушали норматив достаточности капитала. 

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Роман Брыль
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