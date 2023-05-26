Небанківський сектор збільшує прибуток та активи. Ломбарди відновлюються — огляд НБУ
З ринку пішли 111 небанківських фінансових установ у першому кварталі 2023 року, проте вперше із серпня 2022 року було зареєстровано нову фінансову компанію. Про це йдеться у щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору Національного Банку.
Частка небанків у активах фінансового сектору України зросла до 12% за звітний період.
Страхові компанії. Обсяги валових премій ризикового страхування знизилися на 6% за квартал, проте зросли на 7%, проти першого кварталу 2022 року. Премії страхування життя знизилися проти попереднього кварталу на 15% та залишилися нижчими на 13% проти аналогічного періоду минулого року.
Ризикові страховики отримали за результатами кварталу прибуток, який можна порівняти з попередніми роками, і досягли рентабельності капіталу на рівні 3%.
Страховики життя продемонстрували рекордну за останні роки рентабельність капіталу (10%) внаслідок зменшення операційних витрат та зростання інвестиційних доходів.
Фінансові компанії та ломбарди. Фінансові компанії наростили обсяги позик підприємствам на 30%, домогосподарствам – на 37% та за підсумками кварталу отримали прибуток.
Ломбарди продемонстрували відновлення: обсяги активів та нових кредитів зросли, відсоткові доходи дещо збільшились, а фінансовий результат був позитивним.
Обсяги факторингових операцій протягом кварталу зросли на третину, операції фінансового лізингу – майже на 40%. Однак обсяги операцій були все ще нижчими за довоєнні рівні.
Кредитні спілки. Активи кредитних спілок скорочувалися, хоч і повільніше, ніж останні пів року. Кредитний портфель зменшився на 3%, а частка непрацюючих позик залишається значною – 32%.
Операційний прибуток не забезпечив покриття сформованих резервів під кредитні збитки, тому фінансовий результат у сегменті негативний.
З огляду на збитки скоротився і капітал. Обсяги залучених спілками коштів надалі знижувалися: додаткові пайові внески – на 6%, депозити – на 5%. Станом на 1 квітня 12 кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.
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