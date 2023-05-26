Небанківський сектор збільшує прибуток та активи. Ломбарди відновлюються — огляд НБУ

З ринку пішли 111 небанківських фінансових установ у першому кварталі 2023 року, проте вперше із серпня 2022 року було зареєстровано нову фінансову компанію. Про це йдеться у щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору Національного Банку.

Частка небанків у активах фінансового сектору України зросла до 12% за звітний період.

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Страхові компанії. Обсяги валових премій ризикового страхування знизилися на 6% за квартал, проте зросли на 7%, проти першого кварталу 2022 року. Премії страхування життя знизилися проти попереднього кварталу на 15% та залишилися нижчими на 13% проти аналогічного періоду минулого року.

Ризикові страховики отримали за результатами кварталу прибуток, який можна порівняти з попередніми роками, і досягли рентабельності капіталу на рівні 3%.

Страховики життя продемонстрували рекордну за останні роки рентабельність капіталу (10%) внаслідок зменшення операційних витрат та зростання інвестиційних доходів.

Фінансові компанії та ломбарди. Фінансові компанії наростили обсяги позик підприємствам на 30%, домогосподарствам – на 37% та за підсумками кварталу отримали прибуток.

Ломбарди продемонстрували відновлення: обсяги активів та нових кредитів зросли, відсоткові доходи дещо збільшились, а фінансовий результат був позитивним.

Обсяги факторингових операцій протягом кварталу зросли на третину, операції фінансового лізингу – майже на 40%. Однак обсяги операцій були все ще нижчими за довоєнні рівні.

Кредитні спілки. Активи кредитних спілок скорочувалися, хоч і повільніше, ніж останні пів року. Кредитний портфель зменшився на 3%, а частка непрацюючих позик залишається значною – 32%.

Операційний прибуток не забезпечив покриття сформованих резервів під кредитні збитки, тому фінансовий результат у сегменті негативний.

З огляду на збитки скоротився і капітал. Обсяги залучених спілками коштів надалі знижувалися: додаткові пайові внески – на 6%, депозити – на 5%. Станом на 1 квітня 12 кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.

16 серпня 2022 року НБУ посилив вимоги до небанківських фінустанов. На ринку "тривожні тенденції".

16 лютого 2023 року НБУ ввів додаткові вимоги до страховиків, кредитних спілок та фінкомпаній.

13 березня у Нацбанку призначено директора департаменту нагляду за небанківським ринком.

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