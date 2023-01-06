Евро подешевел. Курс валют НБУ
06.01.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 января курс гривни по отношению к евро вырос на 1 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии