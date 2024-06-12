Евро подешевел. Курсы доллара и евро в банках

Доллар подешевел на 1 копейку, евро – на 8

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В среду, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, не изменился и составляет 40,34 грн. Курс продаж упал на 1 коп. до 40,9 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,8 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,79 грн, максимальный – 41,05 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 43,37 грн. Курс продаж опустился на 8 коп. до 44,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,65 грн, максимальный – 43,9 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,6 грн.

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