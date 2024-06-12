Євро подешевшав. Курси долара і євро в банках

Долар подешевшав на 1 копійку, євро – на 8

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У середу, 12 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, не змінився і складає 40,34 грн. Курс продажу впав на 1 коп. до 40,9 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,8 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,79 грн, максимальний – 41,05 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і становить 43,37 грн. Курс продажу опустився на 8 коп. до 44,24 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,65 грн, максимальний – 43,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,6 грн.

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