Евро подешевел на 20 копеек. Курсы валют НБУ
08.06.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 июня курс гривни относительно евро вырос на 20 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается стабильным.
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