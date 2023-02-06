Евро подешевел на 25 копеек. Курсы валют в банках

В понедельник, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составил 39,73 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 40,37 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс также 40 грн, максимальный – 40,75 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 23 коп. и составил 42,57 грн. Средний курс продаж опустился на 25 коп. до 43,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 43,2 грн. Для продажи минимальный курс – 43 грн, максимальный – 44,5 грн.

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Анна Ішутіна

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