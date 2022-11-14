Гривня стремительно падает. Евро подорожал больше чем на гривню
14.11.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 ноября курс национальной валюты по отношению к евро упал сразу на гривню и 32 копейки. По отношению к доллару гривня остается без изменений.
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