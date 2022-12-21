Евро подорожал. Курс валют НБУ
21.12.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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