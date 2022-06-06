Евро подорожал. Курсы валют НБУ
06.06.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 июня курс гривни по отношению к евро упал на 11 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.
Читайте также: НБУ выводит с рынка Мегабанк. Его владелец и менеджмент сопротивляются
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии