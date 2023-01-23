Евро подорожал. Курсы валют в банках

В понедельник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 39,95 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 40,59 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составил 42,5 грн. Средний курс продаж поднялся на 16 коп. до 43,57 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41 грн, максимальный – 43,1 грн. Для продажи минимальный курс – 42,9 грн, максимальный – 44,5 грн.

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