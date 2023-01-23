С начала войны на ВСУ задонатили около $1 млрд

С начала полномасштабной войны только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 млрд грн. Речь идет о таких организациях, как United24, "Повернысь живым" и фонд Притулы, информирует Опендатабот.

На счета донатили как украинцы, так и иностранцы.

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Наибольший взнос – 15,8 млрд – был собран на счета НБУ за три месяца: с 24 февраля по 5 мая.

United 24 за 8 месяцев работы, с мая по декабрь, собрал 8,6 млрд грн. 81% от суммы (7 млрд грн) фонд направил на ВСУ. Более 1,1 млрд грн, или 13%, было направлено на медицинскую помощь и 6%, или 0,5 млрд грн, — на восстановление страны.

Пик донатов на ВСУ пришелся на июль – тогда украинцы пожертвовали фонду 2,2 млрд грн.

Фонд "Повернысь живым" с 24 февраля собрал 5,6 млрд грн. Наибольшую сумму – 1,6 млрд грн – задонатили в марте. С тех пор, в среднем, фонд собирал около 350 миллионов гривен в месяц.

Фонд Притулы с начала полномасштабного вторжения РФ собрал около 4 млрд грн. В октябре количество пожертвований возросло более чем в три раза в месяц и достигло 658 миллионов гривен.

Массированные обстрелы россиян повлекли за собой всплеск донатов на счета всех трех организаций.

Наталія Софієнко

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