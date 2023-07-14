Евро продолжает дорожать. Курсы валют в банках
14.07.2023, 11:00
Фото: Валентина Полищук / LIGA.net
В пятницу, 14 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом уменьшился на 2 коп. и составляет 36,66 грн. Курс продажи не изменился – до 37,39 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 37,00 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,75 грн.
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Средний курс покупки евро подскочил на 16 коп. и составляет 40,81 грн. Средний курс продаж вырос на 22 коп. – до 41,87 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,00 грн, максимальный – 41,20 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 42,20 грн.
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