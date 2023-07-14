Євро продовжує дорожчати. Курси валют у банках
14.07.2023, 11:00
Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net
У п'ятницю, 14 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, зменшився на 2 коп. і становить 36,66 грн. Курс продажу не змінився — до 37,39 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 37,00 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,75 грн.
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Середній курс купівлі євро підскочив на 16 коп. і становить 40,81 грн. Середній курс продажу виріс на 22 коп. — до 41,87 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,00 грн, максимальний – 41,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,35 грн, максимальний – 42,20 грн.
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