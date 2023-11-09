Евро продолжил дешеветь. Курс валют НБУ
09.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 1 копейку — до 36,0407 грн/$. Относительно евро национальная валюта выросла на 3 копейки – 38,4518 грн/евро.
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