Евро снова дорожает. Курс валют НБУ
22.12.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 6 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается на прежнем уровне.
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