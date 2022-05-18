Евро снова дорожает. Курсы валют в банках

В среду, 18 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, остался без изменений. Курс покупки составляет 31,63 грн. Курс продажи – 32,18 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28 коп. и составляет 33,05 грн. Средний курс продаж увеличился на 34,5 коп. и достиг 33,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 31,15 грн, максимальный – 33,85 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,92 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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