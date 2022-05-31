Евро снова дорожает. Официальный курс валют
31.05.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 мая курс гривни по отношению к евро упал на 18 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.
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