Евро в банках подешевел. Наличные курсы валют

В пятницу, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 4 коп. и составил 38,45 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 39,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,8 грн, максимальный – 38,80 грн. Для продажи минимальный курс 38,9 грн, максимальный – 39,70 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составил 40,27 грн. Средний курс продаж уменьшился на 8 коп. до 41,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,75 грн, максимальный – 40,93 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,70 грн.

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Андрій Водяний

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