Гетманцев против радикальной налоговой реформы: Знаете, где налогов почти нет? В Сомали

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что, прежде чем снижать налоги, Украина должна навести порядок с верховенством права. Об этом он сказал в интервью DOU.

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"Нужны последовательные реформы, а налоги можно отменить за один день. Так что сначала нужно обсуждать не ставки налогов, а создание нормальных судов, Бюро экономической безопасности, налоговой и таможни", – сказал он.

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Гетманцев привел пример соседней Польши, где ставки основных налогов выше, чем в Украине, но это не отпугивает бизнес, потому что государство предоставляет нормальный сервис и не допускает рейдерства.

"Знаете, где налогов почти не существует? В Сомали. Но кто-то туда идет? <...> Рай на земле – это отсутствие налогов. Но мы вынуждены с ними мириться, ведь это плата за цивилизацию", – сказал он.

Гетманцев добавил, что считает наиболее приемлемой для Украины налоговую систему Европейского Союза.

"Налог на прибыль, добавленную стоимость, местные налоги — такие, как в ЕС. Если говорить о налогообложении доходов для физлиц, моя идея заключается в объединении ЕСВ, военного сбора и налога на доходы физических лиц в один налог и уменьшении ставки налогообложения до 25% в целом. Минфин не поддерживает мой подход, потому что от этого кое-что потеряет госбюджет", – рассказал он.

Гетманцев также сказал, что можно проводить реформы в отрасли и не меняя ставок налогов.

"Да, есть непонятная для плательщиков система блокирования налоговых накладных. Что нужно делать? Отменить НДС? Нет, не нужно. Следует перевести это все в электронную форму, чтобы минимизировать участие человека и чтобы предприниматель мог одним кликом подать отчетность, перед этим проверив ее по базам и тестам, которыми пользуется сама налоговая", – пояснил он.

Андрій Водяний

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