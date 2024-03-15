Европарламент призвал Россию отдать украденный золотой запас Румынии. Она отказалась

Румыния добилась резолюции Европарламента с требованием к России вернуть 91,5 тонны золота, которое присвоили большевики в 1917 году

Фото: Национальный банк Румынии

Европейский парламент в четверг, 14 марта, принял резолюцию с требованием к России вернуть золотой запас Румынии, незаконно конфискованный большевиками более ста лет назад.

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"Это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотых запасов и объектов наследия, вызывающий постоянную обеспокоенность в Румынии", – говорится в пресс-релизе Европарламента.

"Депутаты просят Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних дел включить возвращение национальных сокровищ Румынии в двустороннюю дипломатическую повестку дня, регулирующую отношения между ЕС и Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог между сторонами", — заявили евродепутаты.

Россия через пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марию Захарову и бывшего президента Дмитрия Медведева уже прокомментировала резолюцию Европарламента – возвращать золото Румынии она не собирается.

Румыния потеряла золотой запас во время Первой мировой войны. В 1916 году она вступила в войну на стороне Антанты – военно-политического союза в составе Франции, Российской империи и Великобритании. Стране пришлось воевать на два фронта – с Германией и Австро-Венгрией на севере и Болгарией и Османской империей на юге.

В декабре 1916 года румынская армия отступила в Молдову, две трети территории страны, включая столицу Бухарест, были оккупированы. Все центральные органы власти – королевский двор, парламент, правительство, национальный банк – переехали в Яссы на востоке страны. Из-за риска полной оккупации Румыния решила отправить золотой запас на хранение в Москву. В то время Россия была единственным союзником, с которым Румыния имела общую границу, а королевская семья Румынии имела крепкие родственные связи с императорским двором России – королева Мария была двоюродной сестрой царя Николая II.

Золотой запас Национального банка Румынии весом 91,5 тонны чистого золота в монетах и слитках, драгоценности королевы Марии и важные исторические и культурные артефакты в течение декабря 1916 года и августа 1917 года эвакуировали на хранение в Москву.

Фото: Национальный банк Румынии

В октябре 1917 года власть в России захватили большевики, посла Румынии арестовали, а румынские сокровища – конфисковали.

После окончания Первой мировой войны Румыния несколько раз пыталась договориться о возвращении ценностей. Но ни после установления дипломатических отношений в 1935 году, ни после прихода к власти коммунистов Румынии так и не удалось добиться возвращения золота.

Оригиналы протоколов о передаче золотого запаса на хранение до сих пор хранятся в офисе Национального банка Румынии.

Осознавая, что вопрос золотого запаса Румынии неизвестен для широкой публики, правление Национального банка Румынии предложило вынести его на повестку дня Европейского парламента. В начале марта там открылась выставка "Золотое сокровище Национального банка Румынии, отправленное в Москву и не возвращенное. Требование столетней давности", а 14 марта он поддержал резолюцию в интересах Румынии.