Європарламент закликав Росію віддати вкрадений золотий запас Румунії. Вона відмовилась

Румунія добилась резолюції Європарламенту з вимогою до Росії повернути 91,5 тонни золота, яке привласнили більшовики в 1917 році

Фото: Національний банк Румунії

Європейський парламент у четвер, 14 березня, ухвалив резолюцію з вимогою до Росії повернути золотий запас Румунії, незаконно конфіскований більшовиками понад сто років тому.

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"Це безпрецедентний міжнародний випадок незаконного привласнення золотих запасів і об’єктів спадщини, що викликає постійне занепокоєння в Румунії", – йдеться у пресрелізі Європарламенту.

"Депутати просять Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх справ включити повернення національних скарбів Румунії до двостороннього дипломатичного порядку денного, що регулює відносини між ЄС і Росією, щойно регіональний контекст дозволить відновити політичний діалог між сторонами", — заявили євродепутати.

Росія через речницю Міністерства закордонних справ Марію Захарову та колишнього президента Дмитра Медведєва уже прокоментувала резолюцію Європарламенту – повертати золото Румунії вона не збирається.

Румунія втратила золотий запас під час Першої світової війни. У 1916 році вона вступила в війну на боці Антанти – військово-політичного союзу у складі Франції, Російської імперії й Великої Британії. Країні довелося воювати на два фронти – з Німеччиною та Австро-Угорщиною на півночі та Болгарією й Османською імперією на півдні.

У грудні 1916 році румунська армія відступила до Молдови, дві третини території країни, включно зі столицею Бухарестом, були окуповані. Усі центральні органи влади – королівський двір, парламент, уряд, національний банк – переїхали в Ясси на сході країни. Через ризик повної окупації Румунія вирішила відправити золотий запас на зберігання до Москви. На той час Росія була єдиним союзником, з яким Румунія мала спільний кордон, а королівська родина Румунії мала міцні родинні зв'язки з імператорським двором Росії – королева Марія була двоюрідною сестрою царя Миколи II.

Золотий запас Національного банку Румунії вагою 91,5 тонни чистого золота в монетах і зливках, коштовності королеви Марії та важливі історичні та культурні артефакти протягом грудня 1916 року і серпня 1917 року евакуювали на зберігання в Москву.

Фото: Національний банк Румунії

У жовтні 1917 році владу в Росії захопили більшовики, посла Румунії заарештували, а румунські скарби – конфіскували.

Після закінчення Першої світової війни Румунія кілька разів намагалася домовитися про повернення цінностей. Але ні після встановлення дипломатичних відносин у 1935 році, ні після приходу до влади комуністів Румунії так і не вдалося добитися повернення золота.

Оригінали протоколів про передання золотого запасу на зберігання досі зберігаються в офісі Національного банку Румунії.

Усвідомлюючи, що питання золотого запасу Румунії невідоме для загалу, правління Національного банку Румунії запропонувало винести його на порядок денний Європейського парламенту. На початку березня там відкрилася виставка "Золотий скарб Національного банку Румунії, відправлений до Москви і не повернутий. Вимога сторічної давності", а 14 березня він підтримав резолюцію в інтересах Румунії.