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Европейские банки возобновили работу с облигациями РФ: помогают клиентам избавиться от них

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 18:17
Европейские банки возобновили работу с облигациями РФ: помогают клиентам избавиться от них - Фото
Фото: EPA

Крупнейшие европейские банки вслед за американскими возобновили работу с российскими облигациями, чтобы их клиенты могли избавиться от неликвидных активов. По данным The Financial Times, UBS, Barclays и Deutsche Bank уже предоставляют такую возможность своим клиентам, а некоторые другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, пока думают над этим.

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Несколько дней назад стало известно, что ряд крупнейших американских банков возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России.

Это стало возможным после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, обеспечивающее соблюдение санкций, 22 июля открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь оставшимся с российскими облигациями инвесторам избавиться от них.

Европейские регуляторы также упростили банкам оказание помощи клиентам в снижении их рисков.

По данным FT, до начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года инвесторы держали в портфелях российские облигации на 40 млрд евро. Половина этой суммы приходится на держателей ценных бумаг за пределами России.

Многие инвесторы оказались в затруднительном положении с российскими активами, поскольку их стоимость резко упала, покупатели исчезли, а санкции затруднили торговлю.

Минфин США неоднократно выпускал разъяснения о запрещении покупки ценных бумаг компаний из России на первичном и вторичном рынках.

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Андрей Водяный
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Россия санкции против рф банки облигации
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