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"Фейк и ИПСО". Соучредитель monobank – о блокировке карт за неявку по повестке

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 14:50
Фото: Pixabay

В социальных сетях появились слухи о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) могут при желании заблокировать банковские карты военнообязанных, не появляющихся по повестке. Соучредитель monobank Олег Гороховский заверил, что это ложь.

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"Фейк и ИПСО", — написал он в Telegram, комментируя публикацию на сайте Фокуса.

Журналисты сделали материал на базе публикации одного из киевских адвокатов в Instagram.

Он уверяет, что в ответ на неявку военнообязанного в военкомат ему могут вынести постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Далее якобы привлекается исполнительная служба, блокирующая счета военнообязанного.

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Андрей Водяный
Monobankмобилизацияповесткаолег гороховскийтцк
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