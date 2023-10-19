"Фейк и ИПСО". Соучредитель monobank – о блокировке карт за неявку по повестке

В социальных сетях появились слухи о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) могут при желании заблокировать банковские карты военнообязанных, не появляющихся по повестке. Соучредитель monobank Олег Гороховский заверил, что это ложь.

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"Фейк и ИПСО", — написал он в Telegram, комментируя публикацию на сайте Фокуса.



Журналисты сделали материал на базе публикации одного из киевских адвокатов в Instagram.

Он уверяет, что в ответ на неявку военнообязанного в военкомат ему могут вынести постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Далее якобы привлекается исполнительная служба, блокирующая счета военнообязанного.

Академик Владимир Горбулин считает, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, а потому власти следует идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.

Перед этим заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сказала, что "страну придется защищать каждому из нас, а потому лучше прийти самому". Ее слова пришлось объяснять службе связей с общественностью, заявившей: речь шла не о неотвратимой мобилизации, а о необходимости встать на учет.

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