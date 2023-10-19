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"Фейк та ІПСО". Співзасновник monobank – про блокування карток за неявку за повісткою

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 14:50
Фото: Pixabay

У соціальних мережах з'явилися чутки про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) можуть за бажання заблокувати банківські картки військовозобов'язаних, які не з'являються за повісткою. Співзасновник monobank Олег Гороховський запевнив, що це брехня.

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"Фейк та ІПСО", – написав він у Telegram, коментуючи публікацію на сайті Фокуса.

Журналісти зробили матеріал на базі публікації одного з київських адвокатів в Instagram.

Він стверджує, що у відповідь на неявку військовозобов'язаного в військкомат йому можуть винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Далі нібито залучається виконавча служба, яка блокує рахунки військовозобов'язаного.

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Андрій Водяний
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