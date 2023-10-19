"Фейк та ІПСО". Співзасновник monobank – про блокування карток за неявку за повісткою

У соціальних мережах з'явилися чутки про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) можуть за бажання заблокувати банківські картки військовозобов'язаних, які не з'являються за повісткою. Співзасновник monobank Олег Гороховський запевнив, що це брехня.

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"Фейк та ІПСО", – написав він у Telegram, коментуючи публікацію на сайті Фокуса.

Журналісти зробили матеріал на базі публікації одного з київських адвокатів в Instagram.

Він стверджує, що у відповідь на неявку військовозобов'язаного в військкомат йому можуть винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Далі нібито залучається виконавча служба, яка блокує рахунки військовозобов'язаного.

Академік Володимир Горбулін вважає, що в Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, а тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації.

Перед цим заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сказала, що "країну доведеться захищати кожному з нас, а тому краще прийти самому". Її слова довелося пояснювати службі зв'язків із громадськістю, яка заявила: йшлося не про невідворотну мобілізацію, а про необхідність стати на облік.

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