ФГВФЛ продает офис банка Форум в центре Киева

31 октября в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 2 тыс. 119,4 кв. м, находящемуся на балансе Банка Форум. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Офис находится по адресу бул. Верховной Рады, 7.
В этот лот вошли также два складских металлических модуля общей площадью по 17 кв. м, металлический гараж общей площадью 12 кв. м, автостоянка площадью 175 кв. м и другое имущество банка.
Стартовая цена: 90 млн 933 тыс. 694,75 грн.
Заявки на участие в торгах принимаются до 16:39 31 октября 2018 года.
Напомним, 23 октября в системе ProZorro.Продажи состоится очередной аукцион по продаже 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киев.
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