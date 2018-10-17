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17.10.2018, 13:36

ФГВФЛ продает офис банка Форум в центре Киева

ФГВФЛ продает офис банка Форум в центре Киева

Кроме офисного помещения на аукцион выставлено другое имущества банка

31 октября в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 2 тыс. 119,4 кв. м, находящемуся на балансе Банка Форум. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Офис находится по адресу бул. Верховной Рады, 7.

В этот лот вошли также два складских металлических модуля общей площадью по 17 кв. м, металлический гараж общей площадью 12 кв. м, автостоянка площадью 175 кв. м и другое имущество банка.

Стартовая цена: 90 млн 933 тыс. 694,75 грн.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16:39 31 октября 2018 года.

Напомним, 23 октября в системе ProZorro.Продажи состоится очередной аукцион по продаже 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киев.

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Теги: аукцион, киев, офис, банк форум
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