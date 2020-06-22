ФГВФЛ судится с экс-руководителями Платинум Банка за 1,5 млрд. Среди них Рожкова

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Об этом пишет Finbalance.

Отмечается, что среди ответчиков Катерина Рожкова (экс-и.о. главы правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-глава набсовета) и другие.

Напомним, Нацбанк признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию.

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка составил 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы - 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов - 5,1 млрд грн. На 1 июня 2020 года вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82млрд грн (98,6% запланированных выплат).

ФГВФЛ обосновывает иск тем, что экс-должностные лица Платинум Банка, "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившегося в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 14,8 млрд грн, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

В Фонде также отмечают, что среди таких решений были как кредитование некоторых компаний, так и "заведомо убыточные активные операции": продление конечных сроков возврата кредитных средств (которые не были возвращены банку); перенос сроков уплаты процентов с уменьшением ставки за пользование кредитными средствами; по денежным обязательствам заемщиков, юридических лиц, на значительные суммы под неликвидное обеспечение в виде имущественных прав по договорам поставки, залога ценных бумаг и обеспечения, стоимость которого не могла полностью покрыть денежные обязательства заемщиков.

В ФГВФЛ считают, что совершение таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушению нормативов НБУ, банкротству Платинум Банка, причинению ущерба банку, вкладчикам и другим кредиторам, в т.ч. ФГВФЛ.

17 июня Хозсуд дал Фонду гарантирования пять дней на устранение недостатков искового заявления, в т.ч. обоснования оснований для объединения исковых требований.

Летом 2017 года Рожкова в интервью Finbalance комментировала информацию ФГВФЛ, что 95,5% кредитного портфеля юрлиц в Платинум Банка - это инсайдерские займы. Рожкова отмечала, что предприятия кредитовали в иностранной валюте и на рыночных условиях. "Однако вследствие ухудшения финансово-экономической ситуации в Украине, роста курса иностранной валюты, банком проведена реструктуризация задолженности предприятий путем продления сроков погашения задолженности и снижение процентной ставки", - объясняла Рожкова.



Кроме того, она напомнила, что в мае 2015 года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц. В результате чего Платинум Банк в июне того же года признал определенных заемщиков связанных с банком лицами, а в дальнейшем откорректировал перечень связанных с банком лиц и согласовал его с Нацбанком.

Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.

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