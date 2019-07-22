Fitch оценил кредитоспособность ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Как сообщили в Fitch, рейтинг жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) ПриватБанка также подтвержден на уровне соответственно «b-» и «B-». При этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится.

По информации Fitch, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтверждены на уровне «B», а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне «AA (ukr)», что отражает высокую кредитоспособность банка по отношению к другим банкам в пределах Украины.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что весь объем проблемных кредитов банка, связанных с компаниями его бывших собственников, полностью обеспечен, при этом положение с ликвидностью банка укрепляется благодаря росту доходов от розничного банкинга и рентабельности.

Напомним, чистая прибыль ПриватБанка в первом полугодии 2019-го составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.