Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.07.2019, 14:30

Fitch оценил кредитоспособность ПриватБанка

Fitch оценил кредитоспособность ПриватБанка

Рейтинговое агентство отмечает высокую кредитоспособность ПриватБанка по отношению к другим банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПриватБанка в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Как сообщили в Fitch, рейтинг жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) ПриватБанка также подтвержден на уровне соответственно «b-» и «B-». При этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится.

По информации Fitch, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка подтверждены на уровне «B», а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне «AA (ukr)», что отражает высокую кредитоспособность банка по отношению к другим банкам в пределах Украины.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что весь объем проблемных кредитов банка, связанных с компаниями его бывших собственников, полностью обеспечен, при этом положение с ликвидностью банка укрепляется благодаря росту доходов от розничного банкинга и рентабельности.

Напомним, чистая прибыль ПриватБанка в первом полугодии 2019-го составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, Fitch
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 