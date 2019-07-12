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12.07.2019, 10:52

ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли за свою историю

ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли за свою историю

По итогам полугодия ПриватБанк утроил прибыль

Чистая прибыль ПриватБанка в первом полугодии 2019-го составила 18,3 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

По словам председателя правления банка Петра Крумханзла, чистый процентный доход за полгода составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход - 8,5 млрд грн.

Прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса с начала года составил 1,5 млрд грн, рост кредитного портфеля физлиц - 4,1 млрд грн. Суммарный прирост денег клиентов за этот период составил 7,7 млрд грн - до 219 млрд грн.

Эффективность работы Привата отметил британский профильный журнал The Banker, поставивший его на седьмую строчку в рейтинге финучреждений, которые быстро сменили убыток на прибыль.

Чистый убыток ПриватБанка в 2017 году составлял 23,914 млрд грн. По итогам 2018 года ПриватБанк получил прибыль 11,6 млрд грн, за первый квартал 2019-го - 7 млрд грн

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Теги: ПриватБанк, прибыль банков
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