Прибыль ПриватБанка в 2018 году превысила 11,6 млрд грн

Государственный ПриватБанк получил по итогам 2018 года 11,67 млрд грн чистой прибыли. Об этом сказал глава правления банка Петр Крумханзл, передает корреспондент LIGA.net.

"Это важное достижение для нас, поскольку это лучший результат за многие годы", - отметил он.

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Напомним, по итогам января-ноября банк получил чистую прибыль в размере 9,03 млрд грн.

За январь-октябрь ПриватБанк отчитывался о прибыли в 7,07 млрд грн, за январь-сентябрь – 5,1 млрд грн, тогда как за январь-август было 9,7 млрд грн.

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Убыток в сумме 4,6 млрд грн в сентябре глава правления банка Петр Крумханзл объяснял формированием резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникшей до национализации.