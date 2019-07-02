Украинский банк попал в топ-1000 мировых финучреждений

Украинский государственный ПриватБанк попал в глобальный рейтинг Топ-1000 мировых банков, который ежегодно публикует британский журнал The Banker.

ПриватБанк занял седьмую позицию в категории финучреждений, показавших наибольшую динамику перехода от убытков к прибыли.

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Возглавили глобальный список, как и в прошлом году, четыре китайских банка: ICBC (его капитал первого уровня $337,5 млрд, активы $4 трлн), China Construction Bank ($287,4 млрд, активы $3,4 трлн), Agricultural Bank of China ($242,9 млрд, активы $3,3 трлн) и Bank of China ($230 млрд, $3,1 трлн).

Дальше в рейтинге идут американские банки во главе с JPMorgan Chase.

В топ-30 попали испанский Banco Santander, французские Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group и Societe Generale, а также немецкий Deutsche Bank и итальянский Unicredit.

Чистый убыток ПриватБанка в 2017 году составлял 23,914 млрд грн. По итогам 2018 года ПриватБанк получил прибыль 11,6 млрд грн, за первый квартал 2019-го - 7 млрд грн.