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02.07.2019, 18:06

Украинский банк попал в топ-1000 мировых финучреждений

Украинский банк попал в топ-1000 мировых финучреждений

ПриватБанк засветился в Топ-1000 журнала The Banker за быстрый переход от убытков к прибыли

Украинский государственный ПриватБанк попал в глобальный рейтинг Топ-1000 мировых банков, который ежегодно публикует британский журнал The Banker.

ПриватБанк занял седьмую позицию в категории финучреждений, показавших наибольшую динамику перехода от убытков к прибыли.

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Возглавили глобальный список, как и в прошлом году, четыре китайских банка: ICBC (его капитал первого уровня $337,5 млрд, активы $4 трлн), China Construction Bank ($287,4 млрд, активы $3,4 трлн), Agricultural Bank of China ($242,9 млрд, активы $3,3 трлн) и Bank of China ($230 млрд, $3,1 трлн).

Дальше в рейтинге идут американские банки во главе с JPMorgan Chase.            

В топ-30 попали испанский Banco Santander, французские Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group и Societe Generale, а также немецкий Deutsche Bank и итальянский Unicredit.

Чистый убыток ПриватБанка в 2017 году составлял 23,914 млрд грнПо итогам 2018 года ПриватБанк получил прибыль 11,6 млрд грн, за первый квартал 2019-го - 7 млрд грн

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Теги: ПриватБанк, The Banker, топ-1000 мировых банков
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