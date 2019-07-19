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19.07.2019, 18:33

Fitch подтвердил рейтинги четырех украинских госбанков

Fitch подтвердил рейтинги четырех украинских госбанков

ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк получили долгосрочные рейтинги дефолта на уровне В-

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на уровне "B-".долгосрочные рейтинги четырех государственных банков: ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Согласно сообщению, рейтинги жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) банков также подтверждены на уровне "b-" и "B-" соответственно.

"Рейтинги жизнеспособности всех четырех банков, в первую очередь, отражают их чувствительность к уязвимой внутренней операционной среде, в которой они действуют как крупнейшие финансовые учреждения Украины", - объяснили в Fitch, добавив, что SRF отражает мнение агентства о потенциальной поддержке этих банков со стороны государства.

Напомним, в мае Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом - Банка Креди Агриколь,ПроКредит Банка и Правэкс-Банка - на уровне "B-".

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Теги: Fitch, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк
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