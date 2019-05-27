Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом - Банк Креди Агриколь, ПроКредит Банк и Правэкс-Банк - на уровне "B-". Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Прогноз по рейтингам всех трех банков - стабильный.

Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.

По итогам первого квартала Правэкс Банк показал один из самых больших убытков (25 млн грн) среди всех украинских банков.