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27.05.2019, 19:08

Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков

Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков

Рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом подтверждены на уровне "B-"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом - Банк Креди Агриколь, ПроКредит Банк и Правэкс-Банк - на уровне "B-". Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Прогноз по рейтингам всех трех банков - стабильный.

Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.

По итогам первого квартала Правэкс Банк показал один из самых больших убытков (25 млн грн) среди всех украинских банков.

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Теги: Fitch, ПроКредит Банк, Креди Агриколь Банк, правэкс банк
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