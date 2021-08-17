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Fitch подтвердило рейтинг "В" украинских госбанков

17.08.2021, 09:27
Fitch подтвердило рейтинг
Fitch Ratings (Фото: ЕРА)

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг украинских государственных банков – Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка на уровне "В" и улучшило их прогноз до "позитивного". Об этом сообщает Fitch.

Также агентство подтвердило кредитный рейтинг ПроКредитБанка.

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Пересмотр рейтингов отражает ожидания Fitch, что способность украинских властей оказывать поддержку банкам в случае необходимости может улучшиться.

"Fitch не видит государственную форму собственности ПриватБанка как стратегическую, ведь она установилась в результате государственного спасения банка, а не ради стратегических целей. Кроме того, государство планирует продать контрольную долю в банке из-за возможного IPO. Даже если банк будет приватизировано, его высокая системная важность провоцирует огромный интерес государства в его поддержке", – отмечают в Fitch Ratings

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Наталия Софиенко
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fitch ratings ПриватБанк Ощадбанк Укргазбанк Укрэксимбанк
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