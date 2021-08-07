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Fitch улучшило рейтинг Украины. Есть прогресс в реформах

07.08.2021, 13:34
Fitch улучшило рейтинг Украины. Есть прогресс в реформах - Фото
Fitch Ratings (Фото: ЕРА)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Финансовые показатели кредитоспособности Украины оказались относительно устойчивыми к шоку, вызванному коронавирусом, ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджету и восстановлению экономики", – отмечают аналитики агентства. 

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К тому же в Украине выросли валютные резервы и страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на продолжающуюся задержку с траншем МВФ по программе stand by.

Отмечается, что со времени последнего обзора Fitch Ratings в феврале был достигнут умеренный прогресс в программе реформ, включая законодательство, ограничивающее деятельность олигархов. 

Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2% благодаря агросектору и росту доходов населения, хотя низкий уровень вакцинации сохраняет риски для такого прогноза. По мнению аналитиков, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году – до 3,5%.

Аналитики также отметили, что денежные остатки правительства на конец июля в $2,0 млрд (82% из которых в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и осуществить бюджетные расходы.

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Наталия Софиенко
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fitch ratings рейтинг Украины
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